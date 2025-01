Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta-feira (3), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

De vez em quando a paciência fica curta para lidar com o jeito que as pessoas se mostram e fazem demandas. Diante desse cenário é legítimo perder as estribeiras, mas os resultados são de duvidosa reputação.