Em meio a dificuldades na divulgação de informações sobre os trabalhos de atendimento às demandas da calamidade causada pela chuva, a prefeitura de Caxias do Sul criou uma ferramenta para cadastro e acompanhamento dos pontos críticos da cidade relacionados à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp). São exibidas ocorrências como queda de árvore ou de barreira, colapso de via ou de galeria, assim como alagamentos. Até esta quinta-feira (23), quando a plataforma foi divulgada, 129 demandas estavam registradas, com 35 já concluídas. A prefeitura promete atualizar as informações diariamente.