Desde o início da calamidade climática que assola o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul já recebeu R$ 980 mil do governo federal. A maior parte (R$ 500 mil) é referente a uma portaria de ajuda emergencial aos municípios atingidos, liberada pela União para compra de mantimentos às pessoas atingidas. Outros R$ 400 mil foram obtidos a partir do primeiro e único plano de trabalho cadastrado até agora junto à Defesa Civil federal, e o restante (R$ 80 mil), foi destinado à Fundação de Assistência Social por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.