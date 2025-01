Busato admite convidar Onyx para entrar no União Brasil

— Partido não tem dono. É importante lembrar que nos últimos 32 anos Onyx foi o primeiro candidato de direita a vencer o primeiro turno e chegar no segundo turno. O último candidato antes de Onyx foi o Nelson Marchezan pai. E ambos têm uma derrota muito parecida no segundo turno. Collares e Eduardo Leite receberem apoio de grande parte do MDB e do PT para evitar uma vitória da direita. Desprezar um líder com esse capital político não me parece estratégico para o partido. Eu espero que o PL não se contamine com a síndrome do PSL do passado. Equilíbrio, pesquisas, diálogo, união e paciência me parecem ser um bom caminho para construir um bom resultado em 2026. Tudo que é construído na política com unidade tem chance de prosperar. Tudo que é imposto tende a fracassar.