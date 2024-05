Uma moção de repúdio aos sete deputados federais e um senador, todos do Rio Grande do Sul, que votaram contrários à anistia da dívida do Estado com a União, foi aprovada nesta terça-feira (21) na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O texto, encabeçado pelo vereador e pré-candidato a prefeito, Maurício Scalco (PL), recebeu o voto favorável de 12 parlamentares e oito contrários.