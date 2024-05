Os vereadores de partidos de direita na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul criticaram à exaustão, na sessão desta terça-feira, o voto da deputada federal Denise Pessôa (PT) e de outros seis deputados gaúchos contra a anistia da dívida gaúcha com a União. O vereador Adriano Bressan (PP), que introduziu o tema na sessão, carimbou Denise de "o coração mais gelado do RS". Alexandre Bortoluz (PP), Sandro Fantinel (PL), Gladis Frizzo (PP) e Mauricio Scalco (PL) se revezaram nas críticas à deputada caxiense.