Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta sexta-feira (3), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

As tensões são conhecidas, porém, o desconhecido emerge do fundo de sua alma, como uma maneira diferente de as encarar, sem ressentimentos, e com muita boa vontade de fazer o necessário para se livrar dessas.