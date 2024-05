O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, conheceu na manhã desta segunda-feira (27) as soluções de mobilidade da Marcopolo em Caxias do Sul. Ele permaneceu por pouco mais de duas horas na unidade de Ana Rech, onde conversou com os executivos da companhia e visitou a linha de montagem de ônibus e a planta de trens, a Marcopolo Rail.