Vinícola de Flores da Cunha oferece experiência enogastronômica em meio à natureza

Espaço cercado por lagos, vinhedos, mata nativa e árvores frutíferas e ornamentais Madre Terra / Divulgação

Localizada na Capela São João, no interior de Flores da Cunha, a Madre Terra oferece neste sábado (1º) e no próximo uma experiência enogastronômica na "casa verde" da propriedade. É um espaço cercado por lagos, vinhedos, mata nativa e árvores frutíferas e ornamentais — ideal para quem quer fugir do agito do Carnaval.

O Menu Veredas, cardápio do almoço é servido desde a metade do mês de fevereiro e presta uma homenagem ao verão. Os pratos e sobremesa são harmonizados com rótulos VentreZ Brut Rosé, VentreZ Gewürztraminer, CicloZ Marselan e Madre Terra CicloZ Brut.

Quem assina a experiência é a diretora criativa da Madre Terra, Tainá Zaneti, que, além de gastrônoma, sommelier, pesquisadora, escritora e professora, acaba de se formar em Enologia pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Ingressos no Instagram da marca, o @vinicolamadreterra

E por falar em Madre Terra, está chegando ao mercado o AuraZ Gewurztraminer Barricado 2023, novo vinho da vinícola. São apenas 375 garrafas com pré-venda no Instagram. Com origem do terroir da Campanha Gaúcha, tem graduação alcoólica de 13%.

A sugestão é apreciá-lo em até 60 luas – na Madre Terra, o tempo de afinamento dos vinhos é contado em luas e cada ciclo lunar tem 29,5 dias.

A Madre Terra tem 3,7 hectares de área cultivada com vinhedos próprios, sendo 1,5 hectare em produção. A produção controlada fica entre 6 e 8 mil quilos por hectare. A safra 2024 resultou em 20 mil litros, sendo 85% de vinhos e 15% de espumantes.