O governo federal liberou o pagamento do auxílio de R$ 5,1 mil para mais de 44 mil famílias atingidas pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. Quase todos os beneficiados são de Canoas, na Região Metropolitana. Para ter acesso ao recurso, é preciso ser cadastrado pela prefeitura do respectivo município e confirmar a solicitação no site do programa.