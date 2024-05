Recém eleito como novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier trabalha para calcular os prejuízos que as enchentes causaram ao setor industrial gaúcho. Além do pacote de R$ 100 bilhões solicitado ao governo federal, a expectativa é por um auxílio na manutenção dos empregos.