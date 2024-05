Depois de mais de três décadas de eleições por aclamação, a indústria gaúcha voltou às urnas, nesta terça-feira (21), para escolher entre duas propostas de gestão para a Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs). Com diferença de um voto apenas (54 a 53), o empresário Cláudio Bier venceu a disputa contra Thômaz Nunnenkamp, da Chapa 2, toma posse em julho e presidirá a instituição até 2027.