Uma comitiva de industriais gaúchos levou ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, um documento com mais de 40 medidas consideradas urgentes para a recuperação da indústria gaúcha após as enchentes. As reivindicações incluem juro zero para financiamentos, suspensão de impostos, ajuda para pagamento da folha de funcionários e redução de jornada e de salários. O impacto do pacote é calculado em R$ 100 bilhões.