Membros da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS) e de outras representações do Congresso levaram ao vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, uma lista de reivindicações para manutenção de empregos e a retomada da atividade econômica no Rio Grande do Sul. No encontro desta quarta-feira (15), os deputados expuseram medidas que consideram urgentes para que as consequências das chuvas no Estado não sejam ainda piores.