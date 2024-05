Os homens representam a maioria das mortes devido à crise climática que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Das 137 mortes com identificação confirmada pela Defesa Civil estadual até esta terça-feira (21), 90 são vítimas do sexo masculino (65,7%); 47 mulheres morreram na crise climática – 34,3% do total. Há outras 24 pessoas sem identificação na lista de óbitos, que soma 161 mortes.