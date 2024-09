Com mudanças no time, Grêmio busca fim da instabilidade no Brasileirão em decisão contra o Botafogo

Será a mais de 2 mil quilômetros de Porto Alegre que o Grêmio tentará encontrar seu caminho para o fim de 2024. Neste sábado (28), às 21h, o Tricolor enfrentará o Botafogo em Brasília. Na capital do Brasil, o time gremista busca respostas para a crise que se estabeleceu no ambiente do clube depois da derrota da última quarta-feira para o Criciúma. Um norte para os 12 jogos que ainda restam no Brasileirão, e que poderá passar por uma mudança tática que já foi testada em outros momentos da temporada.