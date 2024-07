Os nomes para reforçar o Grêmio que circulam nos bastidores do clube

O domingo do Grêmio não foi movimentado apenas dentro de campo. Além da vitória sobre o Fluminense, os bastidores do clube também estão agitados pelas diferentes frentes de negociação por reforços. De acordo com fontes ouvidas por Zero Hora, o clube trabalha no momento em múltiplas tratativas. Dos nomes que estão em discussão, o maior otimismo é pela conclusão das conversas por atacantes até o dia 10 de julho, quando a janela de transferências é aberta para o Brasil.