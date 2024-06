Irreverente e bom de grupo, Deyverson vira opção para reforçar o ataque do Grêmio

A busca do Grêmio por alternativas a Diego Costa levou o departamento de futebol ao mercado. Um dos nomes que ganhou força nos últimos dias é o de Deyverson, 33 anos, do Cuiabá. O jogador é avaliado como um reforço que poderia oferecer a Renato Portaluppi uma nova opção para a função de centroavante com as características desejadas pela comissão. Em litígio com o clube mato-grossense, o atacante é uma das opções de negócio que pode avançar nos próximos dias.