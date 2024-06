Como está a busca do Grêmio por centroavante

Os dirigentes do Grêmio trabalham para que o técnico Renato Portaluppi ganhe reforços neste segundo semestre de 2024. A tendência é de que atacantes desembarquem em Porto Alegre nos próximos dias. Deyverson, atualmente fora dos planos no Cuiabá, e o uruguaio Agustín Álvarez, que atua no futebol italiano, são nomes analisados neste momento. No entanto, a inscrição de novos jogadores inicia somente no dia 10 de julho, na reabertura da janela de transferências.