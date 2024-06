A partir desta quinta-feira (27), o Grêmio está de casa nova. Mesmo que seja provisória, enquanto a Arena ainda passa por reformas, o Tricolor conta que voltará a ter o fator local como aliado no Brasileirão. A partir deste domingo (30), contra o Fluminense, o Estádio Centenário receberá os jogos gremistas. Pelo acordo de aluguel alinhado com a direção do Caxias, o Grêmio pagará aproximadamente R$ 30 mil por partida que mandar no local.