Renato Portaluppi adotou um discurso esperançoso após o empate do Grêmio com o Atlético-GO. O técnico garantiu que o elenco gremista será qualificado na janela de transferências — que se abre em 10 de julho —, com a recuperação de jogadores que estão no departamento médico e à serviço de seleções da Copa América.