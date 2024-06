Retorno Notícia

FOTOS: como foi a recuperação do CT do Grêmio após a enchente

Gramados do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, foram inundados pela cheia do Guaíba, em maio. Desde então, o elenco tricolor passou a treinar longe do Rio Grande do Sul. Com a recuperação da estrutura, clube anunciou o retorno ao local a partir de quinta-feira

24/06/2024 - 19h22min