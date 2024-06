Na véspera do retorno ao Rio Grande do Sul, o Grêmio escapou de um novo insucesso. Após levar 1 a 0 do Atlético-GO, Reinaldo marcou e garantiu um empate para interromper a série de seis derrotas consecutivas. Apesar do ponto somado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Tricolor segue ameaçado de terminar a rodada na lanterna. Com sete pontos em 10 jogos, precisará torcer para que o Fluminense não vença o Vitória nesta quinta-feira (27).