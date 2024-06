O Grêmio chegou nesta quarta (26) a um acordo com a Arena Porto-alegrense sobre como será utilizada a indenização do seguro, acionado após os danos causados pela enchente. Com isso, um valor de R$ 74 milhões será liberado nos próximos dias, o que agilizará o retorno do time de Renato Portaluppi ao estádio. O objetivo é que o Tricolor possa atuar em casa já na partida contra o Fluminense, no dia 13 de agosto, pela Libertadores.