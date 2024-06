Torcedores do Grêmio protestaram, na madrugada desta quarta-feira (26), com faixas contra a direção do clube. "Fora Guerra. Fora Brum" e "Acabou a paz. Por amor ou terror" foram duas das mensagens colocadas na passarela sobre a Avenida Goethe, junto ao Parcão, em Porto Alegre. O local, tradicional em grandes comemoração, também já havia sido escolhido para outros protestos realizados por torcedores da dupla Gre-Nal.