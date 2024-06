O Grêmio vive um mau momento na temporada. São seis derrotas seguidas no Brasileirão. Após ser superado pelo Botafogo, por 2 a 1, na nona rodada, o Tricolor entrou na zona rebaixamento e lá ficou. No momento, ocupa a penúltima colocação, com seis pontos, apenas acima do Fluminense.