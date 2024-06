Grêmio vive tensão e tenta contornar crise para reagir no Brasileirão

Entre 13h46min e 13h49min de segunda-feira (24), duas imagens simbolizam o momento do Grêmio. Primeiro o presidente Alberto Guerra, depois Renato Portaluppi, ambos sozinhos, desceram as escadas do hotel que tem servido de concentração em Curitiba desde quinta-feira (20). O dirigente de cabeça baixa, mãos no bolso, o técnico com expressão contrariada, mandando áudio pelo celular. É um clube, mais até do que um time, sob tensão. E que viaja a Goiânia precisando ganhar para espantar uma má fase que já dura dois meses no Brasileirão.