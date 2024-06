Ainda em processo de recuperação de dores musculares, Kannemann participou da atividade realizada no CT do Caju, em Curitiba, nesta segunda-feira (24). Externamente, o zagueiro será tratado como dúvida do Grêmio para enfrentar o Atlético-GO na quarta (26), mas internamente se sabe que estará em campo em Goiânia.