Ainda não é o tão aguardado reforço buscado no mercado pela direção do Grêmio. Porém, o técnico Renato Portaluppi deve ter um novo centroavante à disposição para o jogo contra o Fluminense, no domingo (30), em Caxias do Sul. Recuperado de lesão no tornozelo direito, o atacante André Henrique está clinicamente curado e deve voltar ao time na partida contra os cariocas, que marcará o retorno do Tricolor ao Rio Grande do Sul.