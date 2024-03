Renato conta com três centroavantes principais no plantel. O titular para a temporada será, indiscutivelmente, Diego Costa. Neste momento, o treinador tem duas opções no banco de reservas e uma delas teve sua atenção chamada pelo treinador: o centroavante André, citado pelo treinador na sua entrevista coletiva após o Grêmio vencer o Caxias por 2 a 1 no Centenário.