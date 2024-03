O técnico Renato Portaluppi terá uma missão importante visando ao próximo compromisso contra o Caxias. O treinador terá de realizar uma alteração no meio-campo. O volante Villasanti foi convocado para defender a seleção paraguaia no amistoso contra a Rússia, em Moscou, dia 25, um dia antes da partida na Arena. Sem o titular do setor, Renato conta com três opções: Du Queiroz, Dodi e Ronald.