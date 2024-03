A sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, vive uma segunda-feira (18) movimentada. Além da imprensa, ex-jogadores também circulam pelo prédio que será palco dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana nesta noite. Entre as presenças ilustres estava Cafu, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002, que valorizou a tradição da dupla Gre-Nal nas competições internacionais.