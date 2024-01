O Grêmio trouxe na bagagem da viagem a Pelotas mais do que os três pontos pelo Gauchão. Depois da vitória por 1 a 0 na tarde de domingo sobre o Brasil-Pel, no péssimo gramado do Estádio Bento Freitas, Renato Portaluppi viu um dos jogadores que recebeu oportunidade se destacar. Autor do gol da vitória, André Henrique ganhou pontos na briga com João Pedro Galvão na briga pela titularidade do ataque.