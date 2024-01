O Grêmio cumpriu mais um objetivo na largada de 2024. Com um time alternativo, o Tricolor venceu o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas neste domingo (28) por 1 a 0 e encostou no topo da tabela de classificação do Gauchão. O resultado construído com o gol de André Henrique deixa a equipe em terceiro lugar, com seis pontos após três rodadas. A equipe está empatada em pontos com o Juventude, adversário desta quarta-feira (31), na Arena, mas leva a pior no saldo de gols.