Pepê recebe sondagens e pode deixar o Grêmio em 2025

Uma das saídas que o Grêmio pode ter para a temporada de 2025 é a de Pepê. Prestes a completar 27 anos em janeiro, o volante perdeu espaço no segundo semestre de 2024 com Renato Portaluppi e tem sondagens para deixar o Tricolor.

Nas últimas semanas, Pepê despertou interesse de clubes do Brasil e do Exterior. A definição do futuro do jogador só deve ser sacramentada após a chegada do novo técnico, mas o atleta deseja ter mais minutos em campo.