O reencontro do Grêmio com seu torcedor na Arena foi com goleada e grande atuação de uma das caras novas de 2024. Na noite desta quarta-feira (24), pela segunda rodada do Gauchão, o Tricolor goleou o São José por 4 a 1 e conseguiu sua primeira vitória na temporada. Cerca de 17 mil gremistas compareceram ao estádio, público que testemunhou uma grande atuação de Soteldo. Além de marcar um dos gols, o camisa 7 deu assistência para o gol de J.P Galvão e participou do gol de Cristaldo. Com os demais resultados da rodada, o Grêmio fica em sexto lugar, com três pontos.