O Grêmio tem até 16 de fevereiro para contratar um novo centroavante a tempo de inscrevê-lo no Gauchão. Para utilizá-lo na fase de grupos da Libertadores, o prazo se estende até 7 de março — mas o reforço ficaria de fora do Estadual. Enquanto o substituto de Luis Suárez não chega, a aposta da diretoria será em uma peça que já está no elenco: João Pedro Galvão.