Um esboço do que será o primeiro Grêmio para 2023 foi testado no CT Luiz Carvalho. A escalação utilizada na goleada por 9 a 0 no jogo-treino da última terça-feira (16) contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande apresentou algumas novidades para o torcedor. Um teste que indica que o Tricolor deve manter boa parte da base que terminou o último Brasileirão, com quatro possíveis novidades. Mas, também, uma escalação que dá mostra de como o clube avalia o grupo de atletas para o início da temporada.