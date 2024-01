Seguindo sua preparação para estrear no Gauchão, o Grêmio não pode contar com o zagueiro Pedro Geromel e com o lateral Fabio. A dupla, contudo, não preocupa para a primeira partida do Tricolor no campeonato estadual, diante do Caxias, no próximo sábado (20), às 16h30min, no Estádio Centenário.