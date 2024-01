O Grêmio terá força máxima à disposição para a estreia do Gauchão. Agustín Marchesín está regularizado na CBF e poderá ser escalado para a partida deste sábado, às 16h30min, contra o Caxias. O vínculo do jogador apareceu no início da tarde desta quarta (17) no Boletim Informativo Diário (BID) e agora ele ganha condições de jogo no Brasil.