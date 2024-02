O Grêmio apresentou, nesta sexta-feira (19), o novo dono da histórica camisa 7 no clube. Soteldo falou com a imprensa no início da tarde no CT Luiz Carvalho e afirmou que vem a Porto Alegre para ajudar o clube na disputa da Libertadores. O jogador afirmou que ainda sente um pouco a parte física, mas que o grupo de jogadores está focado em começar bem o Gauchão.