A Venezuela está na quarta posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo após seis rodadas e, naquela brincadeira de “e se o campeonato acabasse hoje?”, estaria garantida no Mundial de 2026 — mesmo se não houvesse a mudança no regulamento da Copa e ampliação de vagas para a Conmebol, que agora classificará seis e terá um sétimo representante na repescagem. Além de uma geração promissora, a Vinotinto conta com o diferencial de Yeferson Soteldo, próximo de ser anunciado como novo reforço do Grêmio.