Ainda que não tenha sido oficializado, o Grêmio trata a permanência de Renato Portaluppi para a próxima temporada como algo natural. E o clube busca no mercado atender a um velho pedido do treinador. Com a contratação de Soteldo, que tem negociações avançadas, o Tricolor irá trazer o ponta driblador pedido por Renato desde o começo de 2022.