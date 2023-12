Com a Libertadores no horizonte na próxima temporada, o Grêmio segue ativo no mercado de contratações para 2024. O primeiro destino gremista em busca de reforços é o Santos. O Tricolor tem duas negociações em aberto com o time do litoral paulista. O meia-atacante Yeferson Soteldo, de 26 anos, e o meio-campista Dodi, de 27. O Peixe foi rebaixado para a Série B do Brasileirão e precisa aliviar sua folha salarial.