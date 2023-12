O Grêmio segue em busca de reforços para o ano que vem. Nos últimos dias, o Tricolor abriu negociações com o meio-campista Dodi, 27 anos, do Santos. Conforme apurado, a equipe do técnico Renato Portaluppi deve adquirir o jogador em definitivo. A informação foi publicada pelo jornalista Rodrigo Vessoni e confirmada por GZH.