Lateral campeão da Libertadores com o Grêmio assume primeiro trabalho como treinador

Divulgação / Ceará SC

Multicampeão com o Grêmio entre 2017 e 2021, o ex-lateral Bruno Cortez está de casa nova a partir da temporada de 2025. Agora treinador, Cortez será o comandante da equipe sub-15 do Ceará no ano que vem. Ele havia se aposentado após defender o Sampaio Corrêa.

Cortez já vinha estudando para assumir a nova carreira. Ele possui as licenças PRO, A e B de treinador de futebol pela CBF.

— É com muita alegria e gratidão que recebi essa oportunidade de iniciar minha carreira como treinador no Sub-15 do Ceará. Após 20 anos como atleta profissional, viver esse novo momento como técnico é algo muito especial e para o qual eu me preparei muito, realizando cursos e acompanhando o trabalho de outros grandes profissionais — disse o ex-jogador.

Com muitas referências após trabalhar com inúmeros treinadores, Cortez afirmou que quer implementar uma metodologia própria.

— Estou motivado e focado em desenvolver uma metodologia que não apenas forme atletas competitivos, mas também ajude no crescimento pessoal de cada jogador. Minha expectativa é implementar uma ideia de jogo intensa, dinâmica e com muita personalidade, para que essa equipe Sub-15 construa sua identidade dentro e fora de campo — completou.

O último clube de Cortez foi o Sampaio Corrêa, na disputa da Série C. Foram 27 partidas pelo clube maranhense, até ter seu contrato rescindido em junho. O jogador começou a destacar-se no cenário nacional em 2011, pelo Botafogo. Na carreira, também vestiu as camisas de São Paulo e Benfica, e defendeu a Seleção Brasileira.