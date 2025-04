Síria acusa Israel de querer 'desestabilizá-la' após ataques mortais

As autoridades sírias acusaram Israel de tentar "desestabilizar" o país após uma série de bombardeios e uma incursão no sul que deixou 13 mortos, segundo uma ONG.

O Exército israelense intensificou suas operações no país vizinho desde que uma coalizão rebelde liderada por um grupo islamista tomou o poder de Bashar al-Assad após mais de 13 anos de guerra civil.

Quatro pessoas morreram neste último ataque, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG que monitora a situação síria.

Horas depois, na manhã desta quinta-feira, nove pessoas morreram durante uma incursão israelense na província de Daraa, no sul, disseram autoridades locais e o OSDH.

O Exército israelense afirmou que suas tropas responderam a tiros durante uma operação no sul da Síria e "eliminaram" vários combatentes em ataques terrestres e aéreos.

Os bombardeios ocorreram após "uma incursão israelense" na região, "onde as forças de ocupação avançaram tão profundamente pela primeira vez", acrescentaram as autoridades provinciais em uma mensagem no Telegram.