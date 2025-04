Dupla é presa com 864 munições,15 tijolos de maconha e arma em Caxias do Sul

Também foram apreendidas balanças de precisão, celular e materiais utilizados para embalar as drogas.

Dois homens, de 24 e 29 anos, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos pela Brigada Militar (BM), por volta de 22h40min desta quarta-feira (2), no bairro Panazzolo, em Caxias do Sul .

Segundo informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), com a dupla foram apreendidos 15 tijolos de maconha, pesando cerca de oito quilos, mais de 140 porções de drogas, 864 munições, um revólver calibre 38, além de dinheiro, três balanças de precisão, celular e materiais utilizados para embalar as drogas.