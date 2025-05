Três foragidos são presos em menos de 24 horas em Caxias do Sul

Três homens voltaram a prestar contas à Justiça após serem novamente presos pela Guarda Municipal (GM) em Caxias do Sul, entre quarta (7) e quinta-feira (8).

As prisões aconteceram em um intervalo de 24 horas, em pontos diferentes da cidade.

Na primeira delas, no bairro Vila Ipê, um homem tentou fugir da abordagem em um local conhecido pelo comércio de drogas. Na segunda prisão, o homem, de acordo com a Guarda Municipal, aparentava usar drogas em uma rua do bairro Marechal Floriano. Durante a abordagem se constatou a situação de foragido da Justiça.