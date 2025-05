Três homens, de 19, 22 e 31 anos, foram presos com 27 quilos de maconha e R$ 37,9 mil em dinheiro na noite desta quinta-feira (8), em Caxias do Sul. A ação contra o tráfico de drogas e crimes letais foi realizada pelo 4° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) no bairro Mariland.